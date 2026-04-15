Мурманчане стали призёрами Чемпионата России по зимнему плаванию

С 10 по 12 апреля 2026 года в городе Славск Калининградской области прошёл Чемпионат России по зимнему плаванию.

Мурманск на всероссийских соревнованиях успешно представили спортсмены Комплексной спортивной школы №17 под руководством тренера Владимира Зеленского. По итогам состязаний мурманчане продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали ряд наград.

Как сообщает администрация города Мурманска, Егор Кривенков занял первые места в мужской и смешанной эстафетах 4x25 метров вольным стилем. Александр Глазунов стал обладателем двух бронзовых медалей, показав третий результат в смешанной эстафете 4х25 метров вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4х25 метров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32246&page=1