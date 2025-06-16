Футбольный клуб «Север» успешно начал борьбу в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футболуПодарили праздник северной культуры: в селе Ловозеро состоялись 39-е летние саамские игры
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 15:00

Мурманчане стали просить провести санитарную обрезку зелёных насаждений во дворах

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина начальники управлений административных округов на прошлой неделе провели три традиционные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе заместитель главы города Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жильцами дома №15 по улице Академика Книповича. В ходе диалога была озвучена проблема отсутствия горячей воды после опрессовки. Представители управляющей компании провели необходимые работы по регулировке, и водоснабжение было восстановлено. Обсуждались вопросы ненадлежащего качества уборки придомовой территории, необходимости покоса травы, санитарной обрезки деревьев и оставления обрубков после работы. Также жители попросили заменить тамбурные двери в подъездах №1 и 3 и привести в порядок подвальное помещение и техническое подполье. Собственники жилья отметили сырость в подъездах и необходимость качественной подготовки дома к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, так как зимой в квартирах было холодно.

Начальник Ленинского административного округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян провели встречу с горожанами возле дома 2/12 по улице Володарского. Жильцы выразили недовольство плохой уборкой подъездов, нерегулярным вывозом снега в зимний период и подтоплением подвала нежилого помещения. Они также попросили заменить окна в подъездах, устранить провал асфальтобетонного покрытия около смотровых колодцев и установить водоотвод на крыше. В дополнение к этому жители предложили рассмотреть возможность установки умного счётчика отопления и оградить проезд по придомовой территории.

Жительница дома №4а по улице Павлика Морозова обратилась с просьбой оградить зелёную зону между домами №4 и 4а, благоустроить проезд с установкой дополнительного освещения от улицы Павлика Морозова до улицы Подстаницкого, провести демонтаж старой подстанции во дворе и перенести контейнерную площадку в другое место.

О необходимости провести санитарную обрезку зелёных насаждений рассказали мурманчане на встрече с начальником управления Первомайского административного округа Александром Боянжу и депутатом Совета депутатов города Мурманска Андреем Шишко около дома №35 по улице Баумана. Также они попросили привести в порядок территорию вокруг домов №25 по улице Баумана и №2 по улице Бочкова, выполнить асфальтирование территории за остановкой по улице Бондарной в северном направлении, установить полусферы вместо бетонных столбов для ограждения проезда в проходе у школы искусств №1 и выровнять грунтовый проезд между школой №20 и школой искусств №1.

Все озвученные замечания и предложения приняты в работу. На прошедшей неделе по просьбе жильцов проведена санитарная обрезка зелёных насаждений около дома № 25 по улице Аскольдовцев.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30196&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:00«Сын отца народов». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:55«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)23:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)350 рублей — официанту и 150 — курьеру: как изменились чаевые за год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 94 копейки, доллар теряет почти 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят тепловизионное обследование подстанции 330 кВ «Мурманская»-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане стали просить провести санитарную обрезку зелёных насаждений во дворах-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Операторам персональных данных граждан могут запретить собирать профили клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»