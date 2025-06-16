Мурманчане стали просить провести санитарную обрезку зелёных насаждений во дворах

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина начальники управлений административных округов на прошлой неделе провели три традиционные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе заместитель главы города Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жильцами дома №15 по улице Академика Книповича. В ходе диалога была озвучена проблема отсутствия горячей воды после опрессовки. Представители управляющей компании провели необходимые работы по регулировке, и водоснабжение было восстановлено. Обсуждались вопросы ненадлежащего качества уборки придомовой территории, необходимости покоса травы, санитарной обрезки деревьев и оставления обрубков после работы. Также жители попросили заменить тамбурные двери в подъездах №1 и 3 и привести в порядок подвальное помещение и техническое подполье. Собственники жилья отметили сырость в подъездах и необходимость качественной подготовки дома к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, так как зимой в квартирах было холодно.

Начальник Ленинского административного округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян провели встречу с горожанами возле дома 2/12 по улице Володарского. Жильцы выразили недовольство плохой уборкой подъездов, нерегулярным вывозом снега в зимний период и подтоплением подвала нежилого помещения. Они также попросили заменить окна в подъездах, устранить провал асфальтобетонного покрытия около смотровых колодцев и установить водоотвод на крыше. В дополнение к этому жители предложили рассмотреть возможность установки умного счётчика отопления и оградить проезд по придомовой территории.

Жительница дома №4а по улице Павлика Морозова обратилась с просьбой оградить зелёную зону между домами №4 и 4а, благоустроить проезд с установкой дополнительного освещения от улицы Павлика Морозова до улицы Подстаницкого, провести демонтаж старой подстанции во дворе и перенести контейнерную площадку в другое место.

О необходимости провести санитарную обрезку зелёных насаждений рассказали мурманчане на встрече с начальником управления Первомайского административного округа Александром Боянжу и депутатом Совета депутатов города Мурманска Андреем Шишко около дома №35 по улице Баумана. Также они попросили привести в порядок территорию вокруг домов №25 по улице Баумана и №2 по улице Бочкова, выполнить асфальтирование территории за остановкой по улице Бондарной в северном направлении, установить полусферы вместо бетонных столбов для ограждения проезда в проходе у школы искусств №1 и выровнять грунтовый проезд между школой №20 и школой искусств №1.

Все озвученные замечания и предложения приняты в работу. На прошедшей неделе по просьбе жильцов проведена санитарная обрезка зелёных насаждений около дома № 25 по улице Аскольдовцев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30196&page=1