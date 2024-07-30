Мурманчане старше 55 лет смогут бесплатно посещать занятия по лечебной физкультуре

Новое направление тренировок открывается в рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье. Долголетие». Оздоровительные занятия ЛФК направлены на поддержание активного образа жизни людей старшего поколения.

Они адаптированы под возрастные особенности и способствуют замедлению развития хронических заболеваний, укреплению всех мышечных групп, улучшению гибкости позвоночника, работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, общего самочувствия, повышают функциональные возможности организма.

Тренировки будут проходить каждую субботу в 11.00 в Центре оздоровительной физкультуры, восстановительной терапии и реабилитации «ПРОПОРЦИЯ твоего тела» по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 3 (2-й этаж).

Занятия бесплатные, рассчитаны на людей старше 55 лет. Количество мест ограничено, для посещения необходима предварительная запись по ссылке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Бодрое воскресенье» – это бесплатные тренировки в 12 муниципалитетах Мурманской области под руководством профессиональных инструкторов для людей с любым уровнем физической подготовки. У жителей Кольского Заполярья есть возможность заниматься функциональным многоборьем, скандинавской ходьбой, фитнесом, плаванием, йогой и другими видами спорта.

Получить подробную информацию о проекте можно в официальном паблике «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/