Мурманчане старшего возраста приняли участие в творческом мастер-классе

Представители старшего поколения мурманчан - достойный пример жизнелюбия и активности: они пробуют свои силы в творчестве, изучают искусство и находят новые увлечения.

В Детской художественной школе города Мурманска в рамках социального проекта «Творчество вне возраста» для пожилых северян регулярно проходят мастер-классы. Один из них, посвящённый созданию новогодней открытки, состоялся 10 января. Под чутким руководством преподавателя ДХШ Надежды Кудрявцевой в комфортной дружеской обстановке участники осваивали технику коллажа.

Как сообщает администрация города Мурманска, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в учреждении также проходят занятия для семей участников СВО.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29164&page=1