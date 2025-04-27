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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 13:00

Мурманчане сыграли в шахматы с ровесниками из Китая

26 апреля состоялся первый онлайн-турнир по шахматам в дисциплине «блиц» между городами Мурманск и Ляньюньган (Китайская Народная Республика).

В пространстве «СОПКИ. Молодёжный центр гражданских инициатив» 10 воспитанников мурманской КДЮСШ №17 в возрасте от 10 до 15 лет сразились с юными шахматистами из китайского города Ляньюньган.

Турнир прошёл при поддержке региональной общественной организации «Федерация шахмат Мурманской области».

— Мурманск продолжает расширять сотрудничество с зарубежными коллегами. В ноябре прошлого года подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений с городом Ляньюньган с мэром Народного Правительства города господином Син Чжэнцзюнем. В течение последних двух лет мы активно обсуждаем с китайскими коллегами вопросы реализации совместных проектов, одним из которых и стал сегодняшний шахматный поединок. — В дальнейшем планируем проводить подобные состязания ежемесячно.

В церемонии награждения по видеосвязи принял участие заместитель заведующего канцелярией иностранных дел Лю Пэнда. Победителям и призёрам вручены медали и кубки администрации города Мурманска. Каждый участник получил диплом главы города Мурманска.

Первое место по сумме набранных баллов занял Максим Тихонов, второе место досталось Артёму Анисимову, а третье место занял 杨宗翰 (Yang Zonghan).

В общем зачёте победила сборная города Мурманска с 131 баллами против 100 баллов команды города Ляньюньган.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29845&page=1

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