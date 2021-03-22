Мурманчане теперь могут купить ОСАГО на маркетплейсе

С помощью специальной платформы - маркетплейса, которую Банк России создал совместно с участниками финансового рынка, жители всех российских регионов, в том числе и мурманчане, могут оформить страховой полис ОСАГО, сравнив на одной площадке все предложения страховщиков и выбрав самое выгодное из них. Сервис доступен круглосуточно и ежедневно без географических ограничений.

Маркетплейс помогает сэкономить время и деньги. Вместо того, чтобы рассчитывать цену полиса на сайте каждой страховой компании, можно всего один раз ввести данные о себе и своем автомобиле на сайте финансовой платформы и сразу получить расчет стоимости вашего ОСАГО у всех подключенных к платформе страховщиков.

Для того, чтобы начать работу с маркетплейсом, достаточно зарегистрироваться на платформе с помощью подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Для оформления полиса ОСАГО никакой другой идентификации не требуется.

«Финансовый маркетплейс от Банка России — это не только крупная онлайн-площадка, обеспечивающая клиентам доступ к сервисам от разных поставщиков. Это ещё и удобный для регулятора инструмент мониторинга и контроля, который повышает доступность финансовых услуг для населения и помогает развивать конкуренцию на финансовом рынке», — поясняет управляющий Отделением Мурманск Банка России Андрей Климов.

Для пользователей платформы – это ещё и безопасность при совершении сделок. Их права защищает закон 211-ФЗ «О совершении сделок с использованием финансовой платформы», принятый Госдумой летом 2020 года, и закон-спутник «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Все сведения о совершенной на финансовой платформе сделке автоматически поступают и хранятся в РФТ (Регистратор финансовых транзакций). Выписку регистратора с параметрами сделки можно получить через портал госуслуг, её можно использовать в качестве официального документа при возникновении споров. Кроме того, все полисы, оформленные на маркетплейсе, автоматически попадают в базу Российского союза автостраховщиков (РСА) и страховых компаний, а также доступны для моментальной проверки подлинности.

В настоящее время в реестр Банка России включены три оператора: «Финуслуги» (вклады, полис ОСАГО), ВТБ регистратор (гособлигации) и Финансовая платформа «Инфинитум» (паевые инвестиционные фонды). В 2021 году к ним планируют присоединиться новые платформы, а уже работающие - расширят набор предлагаемых продуктов. Так, помимо полисов ОСАГО жители Мурманской области смогут, например, открывать вклады в банках по всей стране.

Прежде чем совершать сделки на финансовой платформе, обязательно проверьте, правильный ли адрес отражается в вашем браузере. Связываться с представителями платформы необходимо только по официальному номеру телефона или электронному адресу, которые указаны на их сайтах.