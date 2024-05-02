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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.24 10:00

Мурманчане торжественно встретят агитационный поезд Минобороны России «Сила в правде»

Сегодня, 2 мая, в 11 часов на железнодорожном вокзале Мурманска состоится торжественная встреча агитационного поезда Минобороны «Сила в правде». В торжественной встрече, посвященной прибытию эшелона в наш город-герой примет участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках мероприятия также состоится торжественная церемония присвоения трём юнармейским отрядам имён героев, погибших в ходе СВО при исполнении служебного и воинского долга, и принятия в юнармейцы учащихся города-героя Мурманск. Также состоится экскурсия по эшелону «Сила в правде».

А вчера поезд-музей Минобороны «Сила в правде» был в Архангельске. На перроне агитационный поезд встречали представители руководства Архангельской области и регионального центра, командование Беломорской военно-морской базы, представители силовых структур, активисты ветеранских, общественных и военно-патриотических организаций.

Также в ходе торжественного мероприятия состоялась церемония вступления в ряды «Юнармии». Значки и береты «новобранцам» вручили заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин и начальник эшелона генерал-майор Геннадий Тучин.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на площади у железнодорожного вокзала для жителей и гостей города организована обширная программа. Со сцены выступают военный оркестр и ансамбль «Северное сияние» Беломорской военно-морской базы и творческие коллективы Архангельска.

Напомним, старт агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. Поезд уже побывал в 59 городах, он проследует через 67 субъектов России и совершит остановки на 75 железнодорожных станциях.

Внутри каждого из девяти вагонов размещены разнообразные выставки, посвященные развитию Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ и юнармейского движения. На четырех платформах размещены образцы новейшей техники Российской армии и трофейная боевая машина пехоты США М2 «Брэдли», привезенная из зоны специальной военной операции.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511144@egNews

 

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