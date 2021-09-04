Мурманчане участвуют в создании российских кинолент и презентуют их в родном городе

В предстоящее воскресенье, 5 сентября, в Мурманске состоится премьера фильма «Петровы в гриппе» (18+), главную роль в котором сыграл мурманчанин Семён Серзин.

«Петровы в гриппе» - новый фильм Кирилла Серебренникова. Картина получила приз на Каннском кинофестивале за лучшую операторскую работу. Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В фильме звёздный актёрский состав: Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев.

Кирилл Серебренников, режиссер: «Для меня «Петровы в гриппе» – это работа с прекрасным автором, мир которого оказался и моим миром, и, надеюсь, всем нашим тоже. Это работа с прекрасными артистами. Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту... Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное».

Всероссийская премьера состоится в избранных кинотеатрах с участием специально приглашенных экспертов, которые представят и обсудят фильм вместе со зрителями.

В Мурманске на премьере фильма будет выступать киноэксперт. А исполнитель главной роли Семен Серзин планирует приехать в родной город, чтобы лично представить фильм землякам.

Семен - выпускник мурманской Детской театральной школы, а сегодня – театральный режиссёр, создатель независимого театрального объединения «Невидимый театр» (Санкт-Петербург).

Премьеру можно будет посмотреть 5 сентября в 16.00 в «Кронверк Синема» (ТРЦ «Форум»).

А 12 сентября в 16 часов в кинотеатре «Галактика» (ТРЦ «Плазма») состоится показ фильма, снятого мурманчанами, «Чайковский. Русский гений» (18+).

Авторы фильма родились, выросли и работали в Мурманской области. Это Елена Васюкова (режиссер), Михаил Ананьев (автор сценария, продюсер), Иван Малютин (оператор).

Несмотря на то, что жанр, в котором снят фильм, документально-игровой, основная его часть художественная, с очень хорошими актерскими работами, интересными режиссерскими решениями и необычайно красивой и качественной операторской работой.

Актёры фильма - Дарья Повереннова, Владимир Логвинов, Сергей Юрчик, Валерия Приходченко.

«Мы сняли первый большой фильм о Чайковском за последние пятьдесят лет, - рассказывает Михаил Ананьев. - Возможно, наша попытка рассказать о судьбе Чайковского амбициозна, но мы работали с большим энтузиазмом и надеемся, что наш современный рассказ о жизни Чайковского придётся зрителю по душе».

Фильм начинается с событий, происходящих за семь лет до рождения Чайковского и заканчивается в 1893 году в день похорон композитора в Петербурге. В основе сценария исключительно документы эпохи, письма и воспоминания Чайковского, его близких и знакомых.

Фильм снимался два года, его продолжительность 1 час 50 минут. Перед показом Михаил Ананьев и Елена Васюкова пообщаются со зрителями.