Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.21 08:45

Мурманчане участвуют в создании российских кинолент и презентуют их в родном городе

В предстоящее воскресенье, 5 сентября, в Мурманске состоится премьера фильма «Петровы в гриппе» (18+), главную роль в котором сыграл мурманчанин Семён Серзин.

«Петровы в гриппе» - новый фильм Кирилла Серебренникова. Картина получила приз на Каннском кинофестивале за лучшую операторскую работу. Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В фильме звёздный актёрский состав: Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев.

Кирилл Серебренников, режиссер: «Для меня «Петровы в гриппе» – это работа с прекрасным автором, мир которого оказался и моим миром, и, надеюсь, всем нашим тоже. Это работа с прекрасными артистами. Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту... Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное».

Всероссийская премьера состоится в избранных кинотеатрах с участием специально приглашенных экспертов, которые представят и обсудят фильм вместе со зрителями.

В Мурманске на премьере фильма будет выступать киноэксперт. А исполнитель главной роли Семен Серзин планирует приехать в родной город, чтобы лично представить фильм землякам.

Семен - выпускник мурманской Детской театральной школы, а сегодня – театральный режиссёр, создатель независимого театрального объединения «Невидимый театр» (Санкт-Петербург).

Премьеру можно будет посмотреть 5 сентября в 16.00 в «Кронверк Синема» (ТРЦ «Форум»).

А 12 сентября в 16 часов в кинотеатре «Галактика» (ТРЦ «Плазма») состоится  показ фильма, снятого мурманчанами, «Чайковский. Русский гений» (18+).

Авторы фильма родились, выросли и работали в Мурманской области. Это Елена Васюкова (режиссер), Михаил Ананьев (автор сценария, продюсер), Иван Малютин (оператор).

Несмотря на то, что жанр, в котором снят фильм, документально-игровой, основная его часть художественная, с очень хорошими актерскими работами, интересными режиссерскими решениями и необычайно красивой и качественной операторской работой.

Актёры фильма - Дарья Повереннова, Владимир Логвинов, Сергей Юрчик, Валерия Приходченко.

«Мы сняли первый большой фильм о Чайковском за последние пятьдесят лет, - рассказывает Михаил Ананьев. - Возможно, наша попытка рассказать о судьбе Чайковского амбициозна, но мы работали с большим энтузиазмом и надеемся, что наш современный рассказ о жизни Чайковского придётся зрителю по душе».

Фильм начинается с событий, происходящих за семь лет до рождения Чайковского и заканчивается в 1893 году в день похорон композитора в Петербурге. В основе сценария исключительно документы эпохи, письма и воспоминания Чайковского, его близких и знакомых.

Фильм снимался два года, его продолжительность 1 час 50 минут. Перед показом Михаил Ананьев и Елена Васюкова пообщаются со зрителями.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:15«Чародейка». Художественный фильм (12+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Иллюзий по поводу кредитов всё меньше, но берут их чаще, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика