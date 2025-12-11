Мурманчане успешно выступили на Первенстве и Чемпионате Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою

С 5 по 7 декабря в городе Сосновый Бор Ленинградской области прошли Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою.

Масштабные соревнования собрали 338 сильнейших спортсменов из восьми регионов страны — Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми. Турнир традиционно стал одной из ключевых площадок для выявления перспективных бойцов и формирования состава сборных команд федерального округа.

Город-герой Мурманск на соревнованиях представили воспитанники МБУ ДО «КСШ-17» под руководством тренера-преподавателя Леонида Локтионова. Наши юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, волю к победе и умение достойно соперничать с сильнейшими представителями других регионов.

Как сообщает администрация города Мурманска, в возрастной группе 12–13 лет Егор Мирохин и Симузар Катышова поднялись на третью ступеньку, в возрастной группе 14–15 лет Ирина Михайлиди завоевала «бронзу».

