Мурманчане уверены в опыте, но не умеют его «продавать»: только 10% могут презентовать себя на рынке труда

58% мурманчан уверены в своём опыте, но только 10% умеют его презентовать.

36% считают связи важными, но лишь 9% реально могут на них рассчитывать.

Дисциплина и обучаемость остаются главными сильными сторонами соискателей.

HR-платформа Skillaz и hh.ru провели масштабный опрос среди 2,6 тысячи российских соискателей, в том числе из Мурманской области, и изучили, какие факторы они считают ключевыми для успешного трудоустройства. Исследование показало разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в своём опыте, но лишь немногие умеют эффективно представить его работодателю.

Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (36% против 9%).

Главными и сильными сторонами соискатели называют дисциплину и ответственность — их отметили 75% опрошенных. На втором месте — готовность к обучению (68%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов. Классическое образование теряет былую значимость: только 23% делают на него ставку при поиске работы*.

Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).

«По нашим данным, 58% кандидатов уверены в своем опыте, но только 10% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку», - комментирует Ксения Степанова из HRD Skillaz.

Наиболее заметные разрывы между ожиданиями и реальными возможностями соискателей связаны с опытом, профессиональными навыками и доступом к деловым связям (таблица: ожидания vs реальность, в % от опрошенных):

Фактор Считают важным для успеха Обладают этим сами Разрыв Профессиональные навыки 75% 68% -7% Личные связи 37% 8% -29% Опыт работы 75% 64% -11% Дисциплина 54% 73% +19%

* - был возможен множественный выбор