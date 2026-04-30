Мурманчане уверены в опыте, но не умеют его «продавать»: только 10% могут презентовать себя на рынке труда
- 58% мурманчан уверены в своём опыте, но только 10% умеют его презентовать.
- 36% считают связи важными, но лишь 9% реально могут на них рассчитывать.
- Дисциплина и обучаемость остаются главными сильными сторонами соискателей.
HR-платформа Skillaz и hh.ru провели масштабный опрос среди 2,6 тысячи российских соискателей, в том числе из Мурманской области, и изучили, какие факторы они считают ключевыми для успешного трудоустройства. Исследование показало разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в своём опыте, но лишь немногие умеют эффективно представить его работодателю.
Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (36% против 9%).
Главными и сильными сторонами соискатели называют дисциплину и ответственность — их отметили 75% опрошенных. На втором месте — готовность к обучению (68%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов. Классическое образование теряет былую значимость: только 23% делают на него ставку при поиске работы*.
Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).
«По нашим данным, 58% кандидатов уверены в своем опыте, но только 10% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку», - комментирует Ксения Степанова из HRD Skillaz.
Наиболее заметные разрывы между ожиданиями и реальными возможностями соискателей связаны с опытом, профессиональными навыками и доступом к деловым связям (таблица: ожидания vs реальность, в % от опрошенных):
|
Фактор
|
Считают важным для успеха
|
Обладают этим сами
|
Разрыв
|
Профессиональные навыки
|
75%
|
68%
|
-7%
|
Личные связи
|
37%
|
8%
|
-29%
|
Опыт работы
|
75%
|
64%
|
-11%
|
Дисциплина
|
54%
|
73%
|
+19%
* - был возможен множественный выбор