Мурманчане в 2023 году сдали более 10 тонн полезного сырья в пункт приёма «Вторматик»

В мурманском «Вторматике» подвели итоги работы в 2023 году. С момента открытия пункта приёма вторичных ресурсов северяне сдали на переработку 10,2 тонны сырья. В топ–3 фракций вошли картон/бумага (5,5 тонны), ПЭТ-бутылки микс (1,4 тонны) и ПНД-канистры (492 кг). Суммарно за сдачу этих и других видов вторичных материальных ресурсов жители областного центра и ближайших населенных пунктов выручили почти 48 тысяч рублей.

Активнее всего северяне сдавали утильсырье в августе – тогда на реализацию принесли 1,8 тонны вторресурсов. Меньше всего – 677 кг – сдали в июне, что объясняется в первую очередь спецификой региона: летом многие жители Заполярья предпочитают выезжать за пределы региона.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», во «Вторматике» принимают определенные виды фракций. Это связано с производственными особенностями – на каждый из них есть спрос у переработчиков, а значит, мурманчане могут быть уверены в том, что сырьё будет реализовано. В экопункт можно принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче и следовать некоторым требованиям. Так, к примеру, бумагу и книги нужно приносить без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики.

Сырье следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада. Желающим сдать вторсырье рекомендуется его разделять, то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».