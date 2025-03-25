Мурманчане в числе победителей первенства России по пауэрлифтингу
В Туле завершилось первенство России по пауэрлифтингу. В числе победителей – представители Мурманской областной спортивной школы Олег Рыбка и Ольга Журбенко.
Сильнейших определяли в дисциплине троеборье классическое. В соревнованиях приняли участие 350 атлетов из 61 региона России.
Среди юниоров до 23 лет Олег Рыбка и Ольга Журбенко завоевали золотые медали. С результатом 280 кг Ольга выполнила норматив мастера спорта России.
Спортсмены тренируются в Мурманской областной спортивной школе под руководством Андрея Родичева.
Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта в Мурманской области является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/