Мурманчане в числе победителей первенства России по пауэрлифтингу

В Туле завершилось первенство России по пауэрлифтингу. В числе победителей – представители Мурманской областной спортивной школы Олег Рыбка и Ольга Журбенко.

Сильнейших определяли в дисциплине троеборье классическое. В соревнованиях приняли участие 350 атлетов из 61 региона России.

Среди юниоров до 23 лет Олег Рыбка и Ольга Журбенко завоевали золотые медали. С результатом 280 кг Ольга выполнила норматив мастера спорта России.

Спортсмены тренируются в Мурманской областной спортивной школе под руководством Андрея Родичева.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта в Мурманской области является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/