Мурманчане Василий и Татьяна Воронько награждены медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому ещё двое северян – Василий и Татьяна Воронько – удостоены медали ордена «Родительская слава».

У семьи воспитывается четверо детей: две дочери и два сына. Родители создают необходимую атмосферу спокойствия, любви и безопасности в семьи. Уделяют внимание образованию, здоровью, физическому и духовному развитию детей.

Старшая дочь Ксения изучает юриспруденцию в Санкт-Петербурге, занимается музыкой и танцами. Она неоднократно становилась призёром, лауреатом международных и всероссийских хореографических конкурсов. Сын Сергей изучает аддитивные технологии в Мурманском индустриальном колледже, увлекается компьютерными технологиями и робототехникой. Младшая дочь, Анастасия, учится в 8 классе, активно занимается танцами с раннего детства, являясь лауреатом международных конкурсов. Она уже закончила музыкальную школу и увлекается кулинарией, бисероплетением, вязанием. Младший сын, Иван, обучается в 5 классе, занимается футболом и увлекается подвижными играми. По выходным он служит пономарём в Троицком Феодоритовом мужском монастыре.

Заполярная пара проявляют заинтересованность не только к вопросам обучения и воспитания своих детей, но и к организации жизнедеятельности классных коллективов. Семья активно участвует в субботниках, спортивных праздниках, благотворительных концертах и других общегородских мероприятиях.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ранее государственной награды Российской Федерации были удостоены Елена Сугак из Североморска, мурманчане Татьяна Фтемова и Дмитрий Кирбаба, Ася и Дмитрий Аверкиевы. Помимо федеральной выплаты в размере 200 тысяч рублей по поручению губернатора Андрея Чибиса северянам, награждённым медалью ордена «Родительская слава», дополнительно выплачивается 5 млн рублей. Средства можно направить на покупку авто или улучшение жилищных условий. В Мурманской области также многодетным северянкам, награждённым почётным знаком «Материнская слава», орденом или медалью ордена «Родительская слава» ежегодно полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до достижения им 18 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/