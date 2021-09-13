Мурманчане вернулись домой, чтобы представить землякам фильм о Чайковском

В Мурманске в кинотеатре «Галактика Люмен» состоялась премьера фильма «Чайковский. Русский гений». Её создатели Михаил Ананьев, Елена Васюкова, Антон Петрунин присутствовали на премьере и лично представили ленту землякам. Они уже давно живут в Москве, снимают фильмы, программы для федеральных каналов, международных фестивалей, но связь с малой родиной не прерывают.

Фильм, основанный исключительно на документальных свидетельствах эпохи, дневниках, личных письмах Петра Ильича Чайковского, его брата Модеста Ильича, современниках композитора, затрагивает самые глубинные переживания и метания гения музыки.

Авторы умело вплели в ткань картины исторические факты, реконструкцию, мнения живущих ныне творческих личностей: Илзе Лиепу, Николая Цискаридзе, Юрия Башмета и других. Создатели возвращают нас в детство Петра Чайковского, время, которое композитор назовёт самым счастливым периодом своей жизни. Его нежная привязанность к матери, отцу и всему семейству Чайковских трогает и по - своему раскрывает секрет гениальности музыканта. Однако, талант данный свыше мучает мальчика, музыка постоянно звучит в его голове.

Автор и режиссёр деликатно раскрывают тему душевных страданий Петра Ильича, поднимая его над мирской суетой, убирая налёт пошлости. Зрители понимают за фигурой мирового масштаба, музыка которого по популярности исполнения в мире стоит в одном ряду с Моцартом, был живой человек, искренний и ранимый.

На протяжении всего фильма звучит музыка Чайковского, она органично дополняет воспоминания близких Петра Ильича, роли которых блестяще исполняют народные артисты России Лариса Лужина, Авангард Леонтьев. В картине снималось более 250 человек, подавляющее большинство непрофессиональные актёры, но они в ряду мастеров смотрелись естественно.

После просмотра картины многим зрителям захотелось помолчать, осмыслить увиденное и непременно посмотреть фильм ещё раз. Настолько он оказался многогранным и не похожим на привычную документалистику.