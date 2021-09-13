Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка «Териберка»Стимулировать тех, кто на местах должен делать свою работу - Андрей Чибис впервые провёл гибридную «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 15:30

Мурманчане вернулись домой, чтобы представить землякам фильм о Чайковском

В Мурманске в кинотеатре «Галактика Люмен» состоялась премьера фильма «Чайковский. Русский гений». Её создатели Михаил Ананьев, Елена Васюкова, Антон Петрунин присутствовали на премьере и лично представили ленту землякам. Они уже давно живут в Москве, снимают фильмы, программы для федеральных каналов, международных фестивалей, но связь с малой родиной не прерывают.

Фильм, основанный исключительно на документальных свидетельствах эпохи, дневниках, личных письмах Петра Ильича Чайковского, его брата Модеста Ильича, современниках композитора, затрагивает самые глубинные переживания и метания гения музыки.

Авторы умело вплели в ткань картины исторические факты, реконструкцию, мнения живущих ныне творческих личностей: Илзе Лиепу, Николая Цискаридзе, Юрия Башмета и других. Создатели возвращают нас в детство Петра Чайковского, время, которое композитор назовёт самым счастливым периодом своей жизни. Его нежная привязанность к матери, отцу и всему семейству Чайковских трогает и по - своему раскрывает секрет гениальности музыканта. Однако, талант данный свыше мучает мальчика, музыка постоянно звучит в его голове. 

Автор и режиссёр деликатно раскрывают тему душевных страданий Петра Ильича, поднимая его над мирской суетой, убирая налёт пошлости. Зрители понимают за фигурой мирового масштаба, музыка которого по популярности исполнения в мире стоит в одном ряду с Моцартом, был живой человек, искренний и ранимый. 

На протяжении всего фильма звучит музыка Чайковского, она органично дополняет воспоминания близких Петра Ильича, роли которых блестяще исполняют народные артисты России Лариса Лужина, Авангард Леонтьев. В картине снималось более 250 человек, подавляющее большинство непрофессиональные актёры, но они в ряду мастеров смотрелись естественно.

После просмотра картины многим зрителям захотелось помолчать, осмыслить увиденное и непременно посмотреть фильм ещё раз. Настолько он оказался многогранным и не похожим на привычную документалистику.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 32 копейки, евро потеряло 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика