Мурманчане во время встреч с главами округов продолжают жаловаться на заваленные мусором контейнерные площадки

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов регулярно проводят встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись три таких встречи.

На встрече в Ленинском округе к главе округа Андрею Костину обратились жители дома №6 по улице Александрова. Во встрече приняла участие заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. Мурманчане обратились с просьбой вывезти мусор с контейнерной площадки. После встречи была произведена уборка и вывоз твёрдых бытовых отходов. Вопросы жителей касались также содержания пешеходной лестницы и детской площадки.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жителями дома №51 по проспекту Ленина. С мурманчанами обсудили вопросы качества уборки контейнерных площадок и придомовой территории.

С жильцами №10 по улице Ломоносова встретился глава Первомайского округа Александр Боянжу. Во встрече приняла участие депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Сердюк. Мурманчане обратились к главе округа с вопросами благоустройства придомовой территории.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27339&page=1