Мурманчане вошли в топ-регионов с самыми оптимистичными взглядами по поиску работы

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Мурманской области больше других россиян, уверены, что им достаточно просто найти новую работу (-0,24 пункта).

В целом по данным исследования, жители СЗФО сегодня не так переживают за поиск работы по своей специальности (-0,35) в отличие от соискателей из Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, которые во втором квартале этого года ощущают некоторые проблемы для себя в поиске новой работы. При этом настроения в вопросе поиска нового места работы у жителей Северо-Запада России даже выше (-0,35 пункта), чем настроения россиян в целом по стране (-0,37).

Внутри самого региона 33% опрошенных жителей Мурманской области считают, что по их ощущениям, в их профессиональной области найти работу скорее не сложно. 63% опрошенных в регионе отметили, что все-таки сложности могут возникнуть. В разрезе профобластей исследование показывает, что меньше всего беспокоятся по поводу поиска работы представители из сферы «Продажи» (-0,19 пункта). Второе место по ощущению отсутствия проблем с поиском работы разделили представители из сферы фитнеса и салонов красоты, медицинские работники, а также рабочий персонал и строители.

С другой стороны, сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья – у них самые низкие рейтинги настроения.

* - данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.