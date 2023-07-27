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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 14:00

Мурманчане всё реже боятся быть уволенными

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела традиционный опрос среди трудоустроенных жителей из Мурманской области и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.

По итогам второго квартала 2023 года лишь 13% трудоустроенных респондентов полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. Показательно, что доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, во втором квартале 2022 года угрозу увольнения испытывали 25% местных жителей, в первом квартале текущего года – 20%. В свою очередь среди местных трудящихся растёт доля тех, кто более-менее уверен в своей карьере в ближайшем будущем. Так, если о стабильности на работе год назад заявляли 67% опрошенных, в начале года 70%, то теперь уже 79%.

В целом по Северо-Западному федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 15% опрошенных, а по России – 20%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%).

За год изменилась также динамика профессиональной уверенности и ощущение стабильности у представителей разных отраслей. Так, из 21 профессиональной сферы представители восьми указали в ходе опроса, что переживают за своё рабочее место и стабильность компании. Это были работники сферы автобизнеса (рост чувства неуверенности на 4% за год), безопасности (+1%), добычи сырья (+1%), закупок (+7% неуверенных в своей работе работников), искусства и масс-медиа (+6%), медицины (+10%), розничной торговли (+1%), а также сферы транспорта (+5%)

С другой стороны, стали спокойней и уверенней относительно работы и карьеры работники сразу 13 сфер: ИТ (более 70% уверенных представителей этой сферы, что стул на работе под ними на зашатается), маркетинга и рекламы (76%), науки и образования, продаж, производства, строительства, финансовой сферы. Кроме того, не видят потенциальных угроз для сокращения на работе юристы и финансисты.

Добавим, что ещё 8% опрошенных работников из Мурманской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить серьёзность угрозы увольнения. За год доля таких респондентов не изменилась.

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Ответы в %, II кв. 2023 год:

Профсфера

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

21

76

3

Административный персонал

21

70

9

Безопасность

24

65

11

Высший менеджмент

15

75

10

Добыча сырья

16

78

7

Закупки

30

65

5

Информационные технологии

22

70

8

Искусство, развлечения, массмедиа

21

67

12

Маркетинг, реклама, PR

19

76

6

Медицина, фармацевтика

22

69

10

Наука, образование

14

76

9

Продажи, обслуживание клиентов

17

73

10

Производство, сервисное обслуживание

18

75

7

Рабочий персонал

18

67

15

Розничная торговля

19

64

17

Строительство, недвижимость

21

70

9

Транспорт, логистика, перевозки

26

67

7

Туризм, гостиницы, рестораны

13

77

10

Управление персоналом, тренинги

26

66

8

Финансы, бухгалтерия

15

73

11

Юристы

17

73

10

Комментарии

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