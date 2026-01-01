Мурманчане встречали 2026 года на «Новогодней дискотеке» в центре города

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года Мурманск традиционно превратился в центр праздничных событий: жители и гости заполярной столицы собрались на главной площади города, чтобы вместе отметить наступление Нового года. Главной локацией торжества стала площадь Пять Углов, где установлена празднично оформленная центральная городская ёлка.

С 1.30 до 3.00 на площади проходила насыщенная интерактивная программа, призванная создать неповторимую атмосферу новогоднего волшебства. Гостей праздника ждала динамичная танцевальная разминка, которая помогла согреться в морозную ночь и зарядиться позитивной энергией. Затем началась «Новогодняя дискотека»: под ритмичную музыку танцевали и взрослые, и дети, объединяясь в общем праздничном настроении. Ярким пунктом программы стало торжественное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки — их тёплые слова и добрые пожелания символически открыли дверь в новый - 2026 год.

Как сообщает администрация города Мурманска, организаторы мероприятия уделили особое внимание безопасности и комфорту участников. Празднование прошло в дружественной и радостной обстановке — тысячи мурманчан и туристов смогли насладиться праздничным оформлением, активно поучаствовать в развлекательной программе и встретить Новый год в кругу близких и единомышленников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31673&page=1