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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.24 19:00

Мурманчане встретили декабрь праздничными огнями на главной новогодней ёлке

Сегодня новогодние огни зажглись на главной ёлке Кольского Заполярья. Церемония состоялась на площади у ГДЦ «Меридиан». Северян и гостей города приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня мы зажигаем огни на новогодних ёлках по всей Мурманской области, и начинаем, конечно, с города-героя Мурманска. В это время мы подводим итоги года, ставим новые амбициозные планы. Северянам по праву есть чем гордиться за уходящий год. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете! Вы настоящие, сильные, энергичные и искренние. Поздравляю с зажжением главной новогодней ёлки региона. Всего всем самого доброго! С праздником!», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после этого северяне – и взрослые, и дети – вместе с Дедом Морозом зажгли праздничные огни на ёлке. У главного символа семейного праздника, украшенного звёздами и шатром из гирлянд, собрались многочисленные гости. Хорошее настроение и атмосферу приближающегося чуда создавали творческие коллективы Мурманска.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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