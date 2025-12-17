Мурманчане выбрали лучших в конкурсе «Дом, в котором мы живём»

В преддверии Нового года в Мурманске награждены победители традиционного конкурса «Дом, в котором мы живём» на лучшее санитарно-техническое содержание многоквартирных домов и придомовых территорий.

Заместитель главы города Мурманска Валентин Спичка встретился с представителями ТСН, ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций.

В этом году на конкурс поступило 19 заявок от участников. Выбирали лучших сами мурманчане — весь сентябрь на портале «Наш Север» шло голосование. Итоги были опубликованы в конце октября.

Как сообщает администрация города Мурманска, 16 декабря руководители УК, ТСН, ТСЖ и ЖСК получили заслуженные награды: дипломы и сертификаты. Среди лидеров — дома по адресам: ул. Скальная, 20; ул. Самойловой, 4; ул. Крупской, 7; ул. Гончарова, 5; просп. Героев-североморцев, 83/1 и ул. Академика Книповича, 43.

Конкурс проводится ежегодно, чтобы стимулировать порядок и комфорт в жилом фонде Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31539&page=1