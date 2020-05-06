Мурманчане выбрали приоритетные места компенсационного озеленения

Как сообщает администрация Мурманска, на территории города было проведено голосование для определения мест компенсационного озеленения, подлежащих озеленению в первоочередном порядке. По итогам интерактивного опроса жителей Мурманска, проведенного с 24 марта по 24 апреля, определены следующие территории, по мнению жителей города являющиеся приоритетными местами для озеленения:

- в Первомайском административном округе – зелёная зона в районе остановки общественного транспорта «улица Капитана Пономарева» (южное направление);

- в Октябрьском административном округе - склоны в районе между зданием № 30 по проезду Связи (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») и многоквартирными домами №№ 12 – 28 по проезду Связи;

- в Ленинском административном округе - зеленая зона напротив здания АЗС, располагающейся по адресу: г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 40, вдоль пешеходного тротуара.

Информация о приоритетных местах для озеленения направлена в управления административных округов городе Мурманска для учёта при назначении мест компенсационного озеленения.