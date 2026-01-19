Мурманчане выдвинули инициативу строительства новой многофункциональной детской площадки в Ленинском округе

В областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Как сообщает администрация города Мурманска, в Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин обсудил с жителями дома №21 по ул. Софьи Перовской вопросы, касающиеся складирования снега во дворе и несанкционированных надписей на фасаде.

В Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова и глава города Мурманска Иван Лебедев встретились с жильцами дома №23 по пр. Ивана Халатина. Основной темой беседы стало участие двора в губернаторском конкурсе «На Севере – твой проект». Жильцы выдвинули инициативу строительства новой многофункциональной детской площадки на портале «Наш Север». Они также обратились с просьбой рассмотреть возможность установки шлагбаума, провести ремонт межпанельных швов и вывезти складированный снег.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, с территории дома №23 по пр. Ивана Халатина уже вывезен снег, а несанкционированная надпись на фасаде дома №21 по ул. Софьи Перовской закрашена.

