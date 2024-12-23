Мурманчане выражают недовольство работой управляющих компаний

Продолжаются еженедельные встречи глав административных округов Мурманска с жителями города. Они проводятся с октября 2023 года по поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина.

На прошедшей неделе первая встреча состоялась во дворе дома №25 по улице Капитана Буркова, где глава Октябрьского административного округа Елена Ширшова совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой пообщались с жителями. Мурманчан волновал нерегулярный вывоз твёрдых коммунальных отходов, также собравшиеся интересовались процедурой смены управляющей организации. После встречи контейнерная площадка была расчищена.

Глава Ленинского административного округа Андрей Костин и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева провели встречу возле дома №7 по улице Аскольдовцев. Жители выразили обеспокоенность засором канализационных колодцев, что приводит к подтоплению придомовой территории. Также была озвучена необходимость благоустройства территории от остановки общественного транспорта к школе №45.

В ходе обсуждения поступили предложения обустроить лестницу от дома №7 к дому №5 по улице Аскольдовцев, запретить парковку в районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта «Проезд Ивана Халатина» и изменить время действия знака «Остановка запрещена» по улице Аскольдовцев.

Кроме того, жители выразили недовольство работой управляющей компании и попросили о помощи в расчистке козырьков подъездов и тротуаров от снега, замене теплообменника и наладке работы фасадного освещения. После обращения была приведена в порядок контейнерная площадка.

Основной темой встречи начальника управления Первомайского административного округа Александра Боянжу с жителями дома №20 по улице Генерала Щербакова стало текущее состояние и благоустройство придомовой территории.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29092&page=1