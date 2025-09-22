Мурманчане выражают недовольство работой управляющих компаний

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные выездные встречи руководителей административных округов с мурманчанами.

Так, в Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалёва встретились с жителями около дома №5 по переулку Арктическому. Основными темами обсуждения стали качество работы управляющих компаний, содержание придомовых территорий и возможность благоустройства района.

Жильцы дома №10 рассказали об отсутствии влажной уборки, а также о необходимости ремонта кровли и подъездов. Они также попросили рассмотреть возможность обследования технического состояния дома.

Жители дома №16/20 по улице Ушакова выразили недовольство работой УК, отметив отсутствие уборки, а также необходимость ремонта подъездов и входных групп.

Кроме того, северяне сообщили о необходимости санитарной обрезки деревьев около дома №33/2 по улице Адмирала флота Лобова.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу совместно с управляющей компанией осмотрели придомовую территорию дома №32 по улице Бондарной. В ходе осмотра были даны рекомендации по содержанию двора.

Все обращения находятся на контроле, или решаются в оперативном порядке. На этой неделе были отремонтированы качели на детской площадке во дворе дома №9 по переулку Арктическому. Закрашена несанкционированная надпись на доме №32/19 по улице Сафонова. По просьбе мурманчан установлены таблички, запрещающие кормление птиц, около дома №39 по улице Карла Маркса.

