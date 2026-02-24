Мурманчане выражают недовольство состоянием контейнерных площадок около МКД

На прошлой неделе в областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Например, в Октябрьском округе глава города Мурманска Иван Лебедев совместно с исполняющим обязанности начальника управления Павлом Ворониным и депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой провели встречу с жителями дома №37 по улице Шмидта. Обсуждались вопросы расположения контейнерной площадки, благоустройства придомовой территории, необходимости ремонта ливневок, а также обустройства новой детской площадки. Жители попросили вернуть шлагбаум и провести санитарную обрезку деревьев во дворе.

Поступили жалобы на отсутствие горячего водоснабжения в доме №6 по улице Самойловой и на незавершенный ремонт кровли в доме №17/13 по улице Октябрьской. Во дворе дома №35 корп. 1 по улице Академика Книповича не проводится механизированная уборка, в доме нестабильно работает отопление.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова провела встречу с горожанами около дома №8 по проезду Ивана Халатина. На встрече жильцы дома №15 по улице Юрия Гагарина попросили провести ремонт трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации и остановить выход воды из колодца, расположенного у торца дома.

В ходе встречи около дома №9 по улице Гончарова жители рассказали о необходимости регулировки отопления в квартирах и ремонта кровли домов №15 и 13. Кроме того, они получили консультации по вопросам, касающимся общедомового имущества. В доме №7 требуется заменить радиаторы в квартирах, в доме №5 слабый напор холодной воды. Также была отмечена необходимость ремонта системы теплоснабжения в районе дома №7.

Глава города Мурманска Иван Лебедев вместе с начальником управления Первомайского округа Александром Боянжу, депутатом Мурманской областной Думы Германом Ивановым, депутатом Совета депутатов города Мурманска Аленой Веко провели встречу с мурманчанами возле дома №1 по улице Шабалина.

Обсуждались вопросы, касающиеся содержания придомовой территории и обустройства автопарковки. Жители выразили недовольство состоянием контейнерной площадки около дома №40а по улице Героев Рыбачьего, а также наличием несанкционированных надписей на трансформаторных подстанциях.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. На прошлой неделе была расчищена от снега территория дома №37 по улице Шмидта. Ведутся работы по ремонту трубопровода теплоснабжения в районе дома №7 по улице Гончарова. Устранено подтопление территории в районе дома №15 по улице Юрия Гагарина, закрашены несанкционированные надписи на трансформаторных подстанциях, а также очищена контейнерная площадка у дома № 40а по улице Героев Рыбачьего.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31940&page=1