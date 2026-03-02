Мурманчане выразили недовольство качеством уборки придомовой территории и подъездов

В областном центре продолжаются еженедельные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

На прошлой неделе в Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жителями дома №19 по ул. Академика Книповича. Осуждались актуальные проблемы, такие как необходимость установки дополнительного контейнера для отходов и регулярность очистки контейнерной площадки. Помимо этого, граждан волнует уборка от снега пешеходных дорожек и лестниц, а также низкий уровень чистоты в подъезде. В завершение встречи мурманчане выразили благодарность дворнику, который убирает лестницу, ведущую от гостиницы «Космос» к проспекту Ленина.

В ходе встречи исполняющего обязанности начальника управления Ленинского округа Веры Павловой с жильцами дома №4 корп. 2 по улице Свердлова были обсуждены актуальные вопросы состояния жилищного фонда и работы управляющей компании. Жители отметили, что в период таяния снега происходит затопление входных групп и подвального помещения, и выразили недовольство качеством уборки придомовой территории и подъездов. Кроме того, поступили просьбы о замене радиаторов и установке доводчиков в подъездах, а также о проведении ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе.

В Первомайском округе жильцы дома №33 по проспекту Кирова обратились к начальнику управления Александру Боянжу с жалобой на постоянное оклеивание стен подъезда рекламными объявлениями.

Все обращения взяты на контроль или решаются в оперативном порядке. На этой неделе по просьбе жителей выполнены работы по закреплению металлического свеса на кровле дома №23/35 по улице Аскольдовцев. Также проведены работы по прочистке системы водоотведения многоквартирного дома №43 корп. 3 по улице Адмирала флота Лобова. Проведена санитарная обрезка зелёных насаждений в районе дома №46 по улице Адмирала флота Лобова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31979&page=1