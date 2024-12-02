В Мурманской области продолжается реализация регионального проекта «Аллергодесант+»Чудеса со всего Мира: общественный электрический транспорт появился Антарктике, самурайские курсы в Токио и прелесть-детёныш карликового бегемота в Таиланде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.24 11:30

Мурманчане выразили недовольство по поводу неубранного снега

На прошедшей неделе состоялись три встречи заместителей главы города Юрия Сердечкина с жителями областного центра.

Так, в ходе встречи с начальником управления Октябрьского административного округа Еленой Ширшовой жители домов №40 и №38 по улице Старостина выразили обеспокоенность по поводу плохого качества содержания придомовой территории и необходимости ремонта в подъездах.

В среду на улице Адмирала флота и улице Лобова, 28, встречу с северянами провели глава округа Андрей Костин и депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалёва и Ирина Матвеева. Обсуждались вопросы ремонта подъездов, благоустройства дворовой территории, ограждения зелёных зон и проведения дератизации. Также было предложено установить остановочный павильон на остановке «Ул. Ушакова».

Как сообщает администрация города Мурманска, жильцы дома №11 по улице Ушакова и дома №10 по улице Сафонова подняли вопросы о качестве уборки и отсутствии ремонта в подъездах. Они попросили обратить внимание на необходимость ремонта входных групп и регулировки отопления, а также проведения дератизации. Кроме того, мурманчане читают важным отремонтировать дворовой проезд, обеспечить уборку снега и мусора, благоустроить детскую площадку и оградить зеленую зону от автомобилей.

Жители домов на улице Полины Осипенко подняли вопрос об устройстве спортивной площадки для активного отдыха и занятий спортом.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин провели встречу с жильцами дома №32 по улице Зелёной. Мурманчане выразили недовольство по поводу неубранного снега со стороны главного фасада. Территория была приведена в порядок на следующий день силами управляющей компании.

Жильцы дома №82 по улице Зеленой пожаловались на повышенную влажность, неприятный запах и подтопление подвала, а также на наличие комаров. Они также отметили, что на новогодней ели на улице Марата горят не все огни.

В результате прошедших встреч были решены следующие вопросы: уборка снега с придомовой территории дома №28 по улице Адмирала флота Лобова, регулировка системы отопления в домах №№5, 7 и 15 по улице Гончарова, а также установка табличек с номерами квартир на входные группы подъездов в доме №1 по улице Профсоюзов. Остальные обращения взяты в работу.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28944&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Тонкие материи». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар снизился почти на 57 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Очередной руководитель управляющей организации привлечён к ответственности за непредставление ответа в ГИС ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика