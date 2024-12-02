На прошедшей неделе состоялись три встречи заместителей главы города Юрия Сердечкина с жителями областного центра.

Так, в ходе встречи с начальником управления Октябрьского административного округа Еленой Ширшовой жители домов №40 и №38 по улице Старостина выразили обеспокоенность по поводу плохого качества содержания придомовой территории и необходимости ремонта в подъездах.

В среду на улице Адмирала флота и улице Лобова, 28, встречу с северянами провели глава округа Андрей Костин и депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалёва и Ирина Матвеева. Обсуждались вопросы ремонта подъездов, благоустройства дворовой территории, ограждения зелёных зон и проведения дератизации. Также было предложено установить остановочный павильон на остановке «Ул. Ушакова».

Как сообщает администрация города Мурманска, жильцы дома №11 по улице Ушакова и дома №10 по улице Сафонова подняли вопросы о качестве уборки и отсутствии ремонта в подъездах. Они попросили обратить внимание на необходимость ремонта входных групп и регулировки отопления, а также проведения дератизации. Кроме того, мурманчане читают важным отремонтировать дворовой проезд, обеспечить уборку снега и мусора, благоустроить детскую площадку и оградить зеленую зону от автомобилей.

Жители домов на улице Полины Осипенко подняли вопрос об устройстве спортивной площадки для активного отдыха и занятий спортом.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин провели встречу с жильцами дома №32 по улице Зелёной. Мурманчане выразили недовольство по поводу неубранного снега со стороны главного фасада. Территория была приведена в порядок на следующий день силами управляющей компании.

Жильцы дома №82 по улице Зеленой пожаловались на повышенную влажность, неприятный запах и подтопление подвала, а также на наличие комаров. Они также отметили, что на новогодней ели на улице Марата горят не все огни.

В результате прошедших встреч были решены следующие вопросы: уборка снега с придомовой территории дома №28 по улице Адмирала флота Лобова, регулировка системы отопления в домах №№5, 7 и 15 по улице Гончарова, а также установка табличек с номерами квартир на входные группы подъездов в доме №1 по улице Профсоюзов. Остальные обращения взяты в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28944&page=1