Еженедельные встречи начальников административных округов города-героя с жителями зарекомендовали себя как эффективный инструмент, способствующий развитию микрорайонов и улучшению качества жизни мурманчан.

На прошлой неделе на встрече, состоявшейся в Ленинском округе, жители дома №25 по улице Аскольдовцев попросили начальника управления Андрея Костина о содействии в решении вопроса установки ограждения зелёной зоны с торца их дома в целях недопущения парковки автотранспорта под окнами. Также мурманчане выразили недовольство работой своей управляющей компании и узнали, как жильцы дома могут её сменить, обратили внимание на неудовлетворительное содержание близлежащих лестниц и территории магазина, а также другие вопросы, касающиеся благоустройства придомовых и общественных территорий.

На встрече жителей Ледокольного проезда с начальником управления Первомайского округа Александром Боянжу также прозвучали просьбы о благоустройстве территорий: горка на детской площадке сломана и требует ремонта; а пешеходная дорожка, пролегающая через зелёную зону, после встречи оперативно была приведена в порядок.

На встрече начальника управления Октябрьского административного округа Елены Ширшовой с жильцами улиц Карла Маркса и Новое Плато в центре внимания оказались вопросы дератизации и планового ремонта лестницы, расположенной в районе гимназии №5, летом этого года. Прозвучали предложения установить в общественных местах таблички с запретом кормить птиц, перенести дорожный знак 5.21 «Жилая зона» ближе ко входу в детский сад №97 и установить павильон автобусной остановки «Улица Карла Маркса» на маршруте №30.

После замечаний, озвученных мурманчанами, территория, примыкающая к зданию №7 по улице Генерала Фролова, была убрана от мелкого и крупногабаритного мусора, а пешеходная дорожка, пролегающая через зелёную зону на проезде Ледокольном, облагорожена.

Обращения жителей города-героя, обсужденные в рамках встреч, взяты на контроль и переданы в работу ответственным организациям.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30161&page=1