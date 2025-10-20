Мурманчане выразили недовольство работой управляющей компании

В областном центре на прошлой неделе состоялись еженедельные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Алексей Ищук встретились с жильцами дома №37 по улице Скальной. В ходе беседы были затронуты темы необходимости ремонта уличной лестницы рядом с домом, герметизации межпанельных швов, а также неудовлетворительного состояния ступеней на входе в подъезд.

Также был поднят вопрос технического состояния проезда между домами №№33 и 13 и торговым центром, включая уборку в зимний период. Жители обратились с просьбами обустроить детскую площадку и зелёную зону, установить дополнительный мусорный контейнер, обеспечить освещение улицы Дружной и лестниц на улицах Кильдинской и Седова, провести ремонт лестницы в районе дома №20 по улице Дружной.

Заместитель начальника управления Ленинского округа Глеб Анацкий и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева пообщались с жителями дома №9 по улице Советской. Обсудили проблемы подтопления придомовой территории и подвальных помещений, а также необходимость восстановления асфальтобетонного покрытия на проезде после проведения аварийно-земляных работ.

Жители дома №17 выразили недовольство работой управляющей компании, отметив отсутствие своевременной уборки и необходимого ремонта в подъездах и необходимость герметизации межпанельных швов. Кроме того, они обратили внимание на проблему с освещением на детской площадке около дома №12 по Североморскому шоссе.

Жильцы дома №14 по Североморскому шоссе сообщили о необходимости герметизации межпанельных швов, ремонта и уборки подъездов, ликвидации протечек в подвале и восстановления поручней на лестнице вдоль дома.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу провёл встречу с гражданами около дома №3 по улице Крупской, обсудил с ними ремонт асфальтобетонного покрытия и организацию парковочных мест на придомовой территории дома №35, а также ликвидацию несанкционированных надписей в арке дома №5.

Как отмечает администрация города Мурманска, все поступившие обращения находятся на контроле. На этой неделе восстановлено уличное освещение на детской площадке возле дома №12 по Североморскому шоссе, закрашены несанкционированные надписи в арке дома № 5 на улице Крупской. Ведётся ремонт лестницы во дворе дома №37 на улице Скальной, проведена дезинфекция ствола мусоропровода и мусорокамеры в доме №3 на улице Планерной.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31098&page=1