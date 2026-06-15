Мурманчане выразили неудовлетворённость работой управляющей компании

На прошлой неделе в областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Начальник управления Октябрьского округа Павел Воронин, депутат Мурманской областной Думы Роман Понаморев и депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Шаповалов обсудили с жителями дома №28в по проспекту Кирова благоустройство зелёной зоны. Жители обратились с просьбами восстановить фасадное освещение на доме, отремонтировать и покрасить ограждения, провести покос травы, выполнить санитарную обрезку деревьев и отремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, они попросили покрасить малые архитектурные формы на детской площадке и устранить провал грунта в районе люка смотрового колодца со стороны главного фасада дома №20а.

В Первомайском округе заместитель начальника управления Евгений Филиппов, депутат областной Думы Михаил Белошеев и депутат городского Совета Андрей Шишко провели встречу с жителями дома №36 по ул. Баумана. В ходе диалога горожане попросили обустроить тротуар около дома №28 и обновить оборудование на детской площадке. Внимание было уделено неработающему лифту — в подъезде проживают инвалиды. Поступила просьба реконструировать контейнерную площадку и навести порядок на территории рынка, где скапливается мусор.

Отдельные обращения касались прояснения статуса проекта по установке пандуса для инвалида детства, а также заброшенного гаража на придомовой территории.

В Ленинском округе начальник управления Вера Павлова пообщалась с жильцами дома №12 по ул. Свердлова. Граждане выразили обеспокоенность состоянием подъезда и придомовой территории и обратили внимание на отсутствие урн, скамеек, освещения на входных группах и ограждений палисадников. Кроме того, они отметили необходимость санитарной обрезки деревьев во дворе и ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия проезда.

Остальные вопросы касались переноса и содержания контейнерной площадки и возможности сноса заброшенного строения.

Жители дома №14 корп. 3 обратились за помощью во взаимодействии с управляющей компанией для устранения протечки в квартире. А жильцы дома №6 корп. 3 сообщили, что по склону со стороны главного фасада под дом течёт вода. Они попросили выполнить ремонт межпанельных швов и убрать отработанные автомобильные покрышки, складированные на контейнерной площадке.

Жильцы дома №5 корп. 3 по ул. Павлика Морозова пожаловались на нерегулярную уборку подъездов, неудовлетворённость работой управляющей компании и поинтересовались, как можно сменить управляющую компанию (по данному вопросу даны разъяснения).

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. На этой неделе приведена в порядок контейнерная площадка по просп. Героев-североморцев, №78 корп. 1.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32637&page=1