Мурманчане выразили желание рассмотреть возможность смены управляющей компании

В областном центре продолжаются еженедельные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин на прошлой неделе обсудил с жителями дома №24б по проспекту Кирова актуальные проблемы их двора, такие как необходимость санитарной обрезки деревьев и замены труб холодного и горячего водоснабжения в квартирах. Жильцы выразили желание рассмотреть возможность смены управляющей компании, а также установить ограждение зелёной зоны в районе дома №6 по улице Дзержинского.

В Ленинском округе исполняющий обязанности заместителя начальника управления Вера Павлова встретилась с северянами около дома №4 по улице Виктора Миронова, где взяла на контроль вопросы, касающиеся содержания придомовой территории и ограждения парковочной зоны рядом с контейнерной площадкой. Кроме того, жильцы дома №29 по улице Юрия Гагарина попросили заделать межпанельные швы, отремонтировать трубы водоснабжения, устранить течь в подъезде и установить дополнительное освещение на детской площадке.

Темами встречи заместителя начальника управления Первомайского округа Евгения Филипова с жильцами дома №101 по проспекту Кольскому стали установка дополнительного освещения на дороге к остановочному комплексу и необходимость санитарной обрезки деревьев во дворе.

Все обращения фиксируются или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе жителей дома №20а по просп. Кирова проведен покос травостоя.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30739&page=1