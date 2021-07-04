Мурманчане вышли в финал всероссийского детского фотоконкурса

Ярослав Сибиленко и Денис Абрамов из подготовительного состава фотостудии «Мурманск» вышли в финал детского фотоконкурса «Берега».

«Детские Берега» – клубный конкурс, где в мастерстве соревнуются команды фотографов возрастом до 18 лет. Как и в других командных соревнованиях, призовые места присуждаются клубам, а медали получают все авторы, приведшие свой клуб к победе.

«Это хороший результат, особенно с учетом того, что ребята посещали студию меньше года», - отметила руководитель фотостудии «Мурманск» Елена Коваленко.