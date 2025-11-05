Мурманчане высказали пожелания обустроить новую детскую площадку, заменить урны у подъездов

В округах города-героя продолжаются регулярные встречи с жителями.

На прошлой неделе исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин вместе с депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой и жильцами дома №16 по улице Воровского осмотрели лестничные клетки дома, обсудили их неудовлетворительное техническое состояние и необходимость ремонтных работ.

Жители получили рекомендации по смене управляющей организации. Также после встречи было запланировано совещание о необходимости благоустройства близлежащей контейнерной площадки в бесснежный период 2026 года.

В Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова встретилась с жителями проспекта Героев-североморцев. Самыми актуальными вопросами встречи стали ремонт в подъездах, отсутствие отопления и плесень в отдельных помещениях квартир, бездействие управляющих компаний, отсутствие уборки в подъездах. Также в ходе встречи мурманчане узнали пошаговый алгоритм действий для подачи инициатив на портале «Наш Север».

На встрече с начальником управления Первомайского округа Александром Боянжу мурманчане узнали, как действовать при залитии квартиры по причине протекания кровли и межпанельных швов, пожаловались на отсутствие освещения и системы водоотведения на своих придомовых территориях. Жители улиц Капитана Копытова и Михаила Бабикова высказали пожелания обустроить новую детскую площадку, заменить урны у подъездов, обустроить новые тротуары и провести ямочный ремонт.

Все обращения участников встреч взяты на контроль и поступают в работу ответственным организациям. Так, ранее был приведён в порядок ящик для песка на конечной остановке маршрута троллейбуса №3 (ул. Радищева), осуществлена санитарная обрезка аварийных деревьев, растущих у дома №15 по улице Книповича, выполнена замена стоякового вентиля в подвале многоквартирного дома №14 по Североморскому шоссе.

