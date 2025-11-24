Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов

В областном центре продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Так, на прошлой неделе исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев встретились с жителями дома №11/18 по улице Капитана Буркова. На встрече обсуждались актуальные вопросы, такие как подтопление дома в период снеготаяния и обильных осадков, нехватка мест для парковки и благоустройство придомовой территории. Также поступила просьба установить знак ограничения продолжительности стоянки автотранспорта около домов №21-24 по улице Гвардейской.

В Ленинском округе исполняющая обязанности начальника управления Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков провели встречу с горожанами около дома №92 по улице Александра Невского. Жители выразили обеспокоенность плохим состоянием придомовой территории домов №№88, 92, 94 и 96, а также скоплением крупногабаритных отходов и состоянием контейнера для сбора пластика.

Кроме того, жильцы дома №7 по улице Магомета Гаджиева отметили необходимость ремонта кровли и решения проблемы с подтоплением квартир, в то время как жители дома №28/2 по улице Алексея Хлобыстова указали на недостаточную уборку территории в районе магазина.

На встрече около дома №146 по проспекту Кольскому начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Виталий Егоров получили просьбу от жителей дома №6 по улице Беринга установить новую детскую площадку. Также поступила жалоба на низкое качество уборки пешеходной дорожки около дома №4 по улице Беринга и необходимость капитального ремонта фасада дома №138 по проспекту Кольскому.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения находятся на контроле и по возможности решаются в оперативном порядке. На этой неделе был установлен дополнительный контейнер для мусора около дома №33 по улице Скальной. Приведена в порядок территория около магазина в доме №28/2 по улице Алексея Хлобыстова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31343&page=1