Мурманчане ярко отметили День государственного флага России

В столице Кольского Заполярья состоялся концерт-акция с участием представителей власти, общественных организаций, жителей города.

От имени регионального парламента собравшихся приветствовал депутат Мурманской областной Думы Алексей Гиляров.

— Российский триколор – это наша общая святыня, которая скрепляет нас чувством единой судьбы и любви к Отечеству. Мы гордимся своей страной, ратными и трудовыми подвигами земляков. Мощь российской державы складывается из успехов каждого из нас. Уверен, вера в свои силы и великую страну – Россию – будет и дальше вдохновлять нас на новые свершения.

Горожан тепло поздравили с праздником местные исполнители и творческие коллективы.

В завершение праздника мурманчане развернули масштабную копию полотнища флага Российской Федерации.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f34/4zis3hkqdtd6l9122hoot26t1vx90yiu.JPG