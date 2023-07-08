Мурманчане за полгода уменьшили кадастровую стоимость своей недвижимости с 5,6 до 1,5 млрд рублей

Росреестр по Мурманской области проанализировал результаты работы региональной комиссии, которая рассматривает заявления об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости, за I полугодие 2023 года.

За этот период в ГОБУ «Имущественная казна по Мурманской области» поступили заявления от юридических и физических лиц в отношении 166 объектов недвижимости, из которых по 89 объектам кадастровая стоимость была уменьшена до размера рыночной. В итоге суммарная величина кадастровой стоимости 89 объектов по результатам рассмотрения на комиссии снизилась на 73% (с 5,6 млрд рублей до 1,5 млрд рублей). Всего за прошедший 2022 год в ЕГРН были внесены сведения о кадастровой стоимости в размере рыночной в отношении 239 объектов недвижимости.

В текущем году собственники подавали заявления о пересмотре кадастровой стоимости в отношении объектов, расположенных в 15 населённых пунктах Мурманской области. Значительная доля заявлений приходится на такие города, как Мурманск (133 заявлений), Полярные Зори (15), Апатиты (13) и Оленегорск (10). При этом более 80% всего объёма поступивших заявлений были поданы в отношении земельных участков.

«Такой активный пересмотр кадастровой стоимости земельных участков с начала 2023 года связан с тем, что в 2022 году в Мурманской области была проведена государственная кадастровая оценка всех участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Утвержденная кадастровая стоимость уже внесена в ЕГРН и стала базой для исчисления земельных платежей с 1 января 2023 года», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

«Подать заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости можно в Имущественную казну Мурманской области. Подробную информацию можно получить на сайте учреждения: www.ikmo51.ru в разделе «Кадастровая оценка -Установление кадастровой стоимости в размере рыночной в соответствии со ст. 22.1 ФЗ №237». Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней», – пояснила директор учреждения Ирина Стародубцева.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, кадастровая стоимость, установленная в размере рыночной по решению комиссии, применяется с 1 января года, в котором подано заявление, но не ранее даты постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, и будет действовать до момента вступления в силу результатов новой кадастровой оценки, изменения характеристик объекта или исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН.