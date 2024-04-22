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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 11:30

Мурманчане задают вопросы и делятся проблемами с главами округов Мурманска

Главы округов Мурманска еженедельно организуют встречи по инициативе главы администрации города Юрия Сердечкина. Мурманчане задают вопросы и делятся проблемами. Часть из которых решается оперативно.

Так, в минувший четверг глава Первомайского округа Александр Боянжу пообщался с жителями дома №140/1 по проспекту Кольскому. Северяне пожаловались на низкий уровень освещения придомовой территории и узкий тротуар между улицей Беринга и зданием №158/1 по проспекту Кольскому. Также мурманчане обратили внимание на граффити на фасаде дома №140/1. Эту проблему исправили в кратчайшие сроки — надписи были закрашены.

На встрече в Октябрьском округе возле дома №34 по улице Академика Книповича темой разговора стало благоустройство дворовой территории. В числе вопросов — содержание ливневой канализации, восстановление ограждения придомового палисадника, ремонт опор освещения. Также северяне обратились с просьбой устранить последствия затопления проезжей части двора.

С жильцами дома №40/2 по улице Свердлова встретились глава Ленинского округа Андрей Костин и депутаты Совета депутатов города Мурманска Любовь Лычкина и Ирина Матвеева. После обращения мурманчан с контейнерных площадок возле домов №№40/2 и 40/5 был вывезен крупногабаритный мусор. Также северяне попросили главу округа установить новые качели, игровые формы и спортивные тренажёры на детской площадке. Кроме того, в ходе встречи северяне обсудили вопросы дополнительного освещения пешеходной лестницы от улицы Юрия Гагарина до проспекта Героев-североморцев, установки ограждений зеленых зон.

Мурманчане, проживающие в других домах округа, также активно принимают участие в диалоге. На этой неделе житель дома №8 по улице Виктора Миронова пожаловался Андрею Костину на складирование снега на зеленой зоне, а также на отсутствие тротуара вдоль проезжей части от дома №12 до дома №8 по улице Виктора Миронова. Жительница дома №47/2 по улице Юрия Гагарина обратилась отметила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние подвала.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27196&page=1

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