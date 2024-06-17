Мурманчане задают вопросы и обращаются за помощью по волнующим их проблемам во время живого общения с главами управлений округов заполярной столицы

Такие встречи проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина во всех округах областного центра.

Так, на прошедшей неделе к главе Ленинского округа Андрею Костину и депутату Совета депутатов города Мурманска Ирине Матвеевой обратились жители района Росляково. Встреча прошла у дома №7 на улице Приморской. Мурманчане пожаловались на мусор, который оставляют владельцы рядом расположенных гаражей. Территория была оперативно убрана. Также была затронута тема ненадлежащего состояния подъездных путей к дому №9 по Североморскому шоссе. Помимо жалоб поступило и много предложений. Мурманчане просят поставить скамейку и урну у подъезда №1 дома №7 на улице Приморской, установить камеры видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город» на детской площадке, расположенной в районе дома №8/1 по улице Приморской и перенести дорожный знак.

Возле дома №22 на улице Генерала Щербакова с жителями общались заместитель начальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Наталья Найдёнова. Мурманчане обратили внимание на песчаные наносы на дороге у бордюров и неубранный мусор. Информация была направлена управляющей организации.

Собравшиеся у дома №49 корп. 2 на улице Академика Книповича пожаловались главе Октябрьского округа Елене Ширшовой на отсутствие ремонта асфальтобетонного покрытия в дворовом проезде вдоль близлежащих домов. Также на встрече присутствовали представители управляющей организации. В ходе диалога была достигнута договорённость о необходимости проведения работ по благоустройству и ремонту площадки для накопления ТКО. Запланировано совещание в управлении округа в целях обсуждения деталей решение вопроса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27595&page=1