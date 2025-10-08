Мурманчане заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике

С 1 по 5 октября в столице Татарстана прошли всероссийские соревнования Федерации фитнес-аэробики России, в которых приняли участие воспитанницы мурманской спортивной школы №12.

Мурманчанки достойно представили город-герой, продемонстрировав хороший уровень подготовки, талант, невероятную силу духа и волю к победе.

В дисциплине «степ-аэробика», в возрастной категории 14-16 лет команда «Кураж» заработала «серебро».

Результат младшей команды «Сияние» в возрастной категории 8-10 лет – бронзовая медаль по аэробике.

4 место заняли команды «Черри» – по аэробике и команда «Спаркл» – по степ-аэробике.

Как сообщает администрация города Мурманска, к участию в соревнованиях команды подготовили тренеры спортивной школы № 12 Мария Прохорова, Анастасия Кавун, Юлия Хотько, Александра Коровина.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30997&page=1