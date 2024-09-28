Мурманчане завоевали «золото» и «бронзу» на седьмом этапе Кубка России по альпинизму

В горах Краснодарского края провели VII этап Кубка России по альпинизму. В дисциплине скайранинг-вертикальный километр спортсмены соревновались в посёлке Псебай.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены России, многократные чемпионы страны, а также олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам австриец Кристиан Хоффман. Мурманчане показали высокий уровень подготовки.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению соревнований победу среди женщин одержала мастер спорта России, член спортивной сборной команды страны Татьяна Соколова. Среди мужчин Алексей Бровин завоевал бронзовую медаль. Спортсмены преодолели дистанцию 5 км и с набором высоты 1030 метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/