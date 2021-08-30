Мурманчане завоевали «золото» в IX финале Национального чемпионата «WorldSkills Russia»

29 августа в Уфе подвели итоги финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). В этом году в Нацфинале приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны.

Представители Мурманской области выступили в соревнованиях по 6 компетенциям: «Инженерный дизайн (CAD)», «Инженерный дизайн (CAD)» (юниоры), «Медицинский и социальный уход», «Мобильная робототехника» (юниоры 12-14 лет), «Парикмахерское искусство» (юниоры), «Сварочные технологии».

В состав команды региона вошли студенты Мурманского индустриального и Мурманского медицинского колледжей, воспитанники Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», Мурманского Центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт», филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске.

В течение трех дней на соревновательных площадках шла напряженная борьба за звание лучшего молодого профессионала страны в каждой компетенции. Чемпионат потребовал от конкурсантов высочайшей концентрации, собранности и стойкости.

Лучший результат в команде Мурманской области показали Иван Семенюта и Демид Слядников, воспитанники Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Ребята одержали победу в компетенции «Мобильная робототехника» (юниоры 12-14 лет) и завоевали золотые медали.

Также им вручены сертификаты на участие в тематических сменах «Профильные техноотряды» на базе всероссийских детских центров «Орленок», «Океан» и «Смена» в 2021 году.

Наставник юных северян – педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Александр Федулеев.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, согласно постановлению правительства Мурманской области, победители нацфинала и их тренер-наставник будут награждены денежными премиями.