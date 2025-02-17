Мурманчане жалуются на некачественную работу управляющих компаний, уборку подъездов, намерзание льда

На прошедшей неделе по поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина представители административных округов заполярной столицы провели три встречи с мурманчанами.

Начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова провела встречу с жителями города возле дома №25 по пр. Северному. Обсуждались проблемы ненадлежащего содержания дороги по пр. Северному, лестниц в районе дома №71 по ул. Старостина, дома №18 по пр. Северному и дома №16 по ул. Папанина, а также пешеходной связи от дома №32 по ул. Старостина до дома №21 по пр. Северному.

Поднимались вопросы о необходимости вывоза снега в районе остановок площади Пять Углов, а также о подтоплении территории дома №71 по ул. Старостина в период паводков. В завершение поступила просьба о вывозе крупногабаритного мусора с контейнерной площадки дома №69 по ул. Старостина.

Результатом одной из предыдущих встреч стал вывоз снега с территории дома №10 по ул. Георгия Седова.

С мурманчанами возле дома №45 по ул. Адмирала флота Лобова встречу провели заместитель начальника управления Ленинского административного округа Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева. Обсуждались нерегулярная уборка придомовых территорий вдоль домов по ул. Адмирала флота Лобова и по ул. Нахимова, а также необходимость ремонта входных групп подъездов. После встречи выполнена расчистка проезда на придомовой территории дома №45 по ул. Адмирала флота Лобова.

Поступили жалобы на некачественную работу управляющих компаний, уборку подъездов, намерзание льда на входной двери в подъезд дома №45 по ул. Адмирала флота Лобова и подтопление подвала дома №14 по пр. Профессора Жуковского.

Рассмотрена возможность установки шлагбаума возле дома №16 по ул. Нахимова и благоустройства зелёной зоны.

В Первомайском округе встречу с жителями дома №3 по ул. Достоевского провели начальник управления Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко. Обсуждались проблемы несвоевременного вывоза мусора и необходимость установки дополнительных контейнеров. Также поднимались вопросы уборки территории от снега, установки дополнительного освещения у дома №44 по ул. Баумана и замены оконных блоков в Детской школе искусств №1 (ул. Баумана, 42).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29377&page=1