Мурманчане жалуются на некачественную уборку двора и на неудовлетворительную работу управляющей компании

Еженедельно начальники управлений административных округов по поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина проводят выездные встречи с жителями.

На прошлой неделе в Первомайском округе встреча с участием начальника управления округа Александра Боянжу и депутата Совета депутатов города Мурманска Светланы Некрасовой прошла возле дома №6 по ул. Капитана Копытова. Жители дома №202 по просп. Кольскому рассказали о неприятном запахе из подтопленного подвального помещения, а также попросили реконструировать контейнерную площадку и закрасить несанкционированные надписи на фасаде дома.

Жильцы дома №5 по пр. Связи обратились к начальнику управления Октябрьского административного округа Елене Ширшовой с несколькими проблемами. В их числе — складирование снега со стороны главного фасада, некачественная уборка придомовой территории и необходимость ремонта кровли.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с мурманчанами около дома №20а по ул. Подстаницкого. Жители сообщили о неравномерном отоплении в квартирах, плохом состоянии входной группы и подъезда дома №16. Также были отмечены некачественная уборка двора, неудовлетворительная работа управляющей компании и перебои с электричеством в доме №12. В доме №18 северяне попросили сделать ремонт подъезда, установить домофон и решить вопросы перебоев со светом и течи батареи. На месте были даны консультации по вопросам, касающимся жилищно-коммунального законодательства.

Все обращения взяты в работу. Некоторые проблемы, поднятые на предыдущих встречах, уже решены. Так, в доме №14 по ул. Профессора Жуковского был устранён засор в сети хозяйственно-бытовой канализации, из-за которого происходило подтопление подвального помещения. В районе дома №18 по пр. Северному приведена в порядок лестница.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29562&page=1