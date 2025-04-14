Мурманчане жалуются на некачественную уборку придомовой территории и подъездов

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина представители управлений административных округов провели очередные три традиционные выездные встречи с мурманчанами.

Жильцы дома №45 по ул. Капитана Буркова обратились к заместителю начальника управления Октябрьского административного округа Виктору Соколову и депутату Совета депутатов города Мурманска Елене Меркушовой с жалобой на некачественную уборку придомовой территории и подъездов. В ходе встречи жители указали на необходимость проведения дезинсекции и дезинфекции в подвальных помещениях, а также ямочного ремонта дороги во дворе.

Заместитель начальника управления Ленинского административного округа Вера Павлова ответила на вопросы жильцов дома №9 по ул. Вице-адмирала Николаева. Были затронуты такие темы, как перевод дома на закрытую систему горячего водоснабжения, необходимость капитального ремонта фундамента, ремонт автодороги по ул. Александра Невского, установка дополнительного освещения и спортивной площадки на ул. Кирпичной. Жители также попросили отремонтировать дорогу и благоустроить придомовые территории и детские площадки в районе домов №№1/9 - 15 по ул. Вице-адмирала Николаева.

В Первомайском округе заместитель начальника управления Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Светлана Некрасова провели встречу с жильцами дома №165 по просп. Кольскому. Мурманчане выразили желание оградить зелёную зону, провести санитарную обрезку деревьев, а также привести в порядок лестницу в районе дома №6 по пр. Михаила Бабикова.

На этой неделе были отработаны поступившие обращения: вывезен складированный снег с территории дома №9 по ул. Вице-адмирала Николаева, очищена от наледи территория дома №16 по ул. Карла Маркса и отремонтирована тамбурная дверь подъезда дома №65 по просп. Героев-североморцев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29753&page=1