Мурманчане жалуются на нерегулярную уборку снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский»

На прошедшей неделе в областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева обсудили с жильцами дома №13 по улице Аскольдовцев нерегулярный вывоз мусора и возможность переноса контейнерной площадки. Кроме того, они попросили провести косметический ремонт подъезда №1.

Жильцы соседнего дома №15 рассказали о проблеме подтопления подвального помещения талой и дождевой водой, о необходимости ямочного ремонта проезда и нарушениях правил парковки со стороны автомобилистов.

Темой встречи начальника управления Первомайского округа Александра Боянжу с жильцами дома №119 по проспекту Кольскому стала нерегулярная уборка снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский».

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. На этой неделе была приведена в порядок контейнерная площадка около дома №13 по улице Аскольдовцев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31400&page=1