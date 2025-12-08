Мурманчане жалуются на нерегулярный вывоз мусора и некачественную уборку снега на придомовой территории

На прошлой неделе в Мурманске прошли выездные встречи руководителей управлений административных округов с жителями.

Исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Анна Верещагина провели встречу с жителями около дома №17 по ул. Старостина. В ходе обсуждения были подняты вопросы содержания уличных лестниц, правил парковки автомобилей и установки новой детской площадки.

Также горожане рассказали о нерегулярном вывозе мусора и о необходимости ремонта дороги при въезде во двор дома №23.

Кроме того, участники встречи получили консультации о действующих мерах поддержки и возможностях бюджетирования инициатив, что позволит жителям более активно участвовать в улучшении своего двора.

Темами встречи исполняющего обязанности начальника управления Ленинского округа Веры Павловой с жильцами дома №7/2 по пер. Водопроводному стали нерегулярный вывоз мусора и некачественная уборка снега на придомовой территории.

Все обращения находятся на контроле. Оперативно по просьбе мурманчан на этой неделе была приведена в порядок контейнерная площадка около дома №7/2 по пер. Водопроводному и лестница около дома №27 по ул. Старостина.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31444&page=1