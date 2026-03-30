Мурманчане жалуются на неудовлетворительное состояние кровли МКД, слабый напор воды в квартирах

На прошлой неделе в городе-герое прошли традиционные выездные встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жильцами дома №12 по пр. Капитана Тарана. Обсудили неудовлетворительное состояние кровли, слабый напор воды в квартирах, подтопление подвальных помещений и неприятный запах канализации в подъездах. Также жители попросили рассмотреть возможность ограничения проезда, восстановить повреждённое асфальтобетонное покрытие, завезти грунт для озеленения и установить информационную табличку для владельцев собак.

Жильцы дома №1/7 по ул. Павлика Морозова сообщили начальнику управления Ленинского округа Вере Павловой о переполненной контейнерной площадке. После встречи площадка была приведена в порядок.

Как сообщает администрация города Мурманска, все поступившие обращения зафиксированы и приняты в работу ответственным организациям и учреждениям, а их исполнение находится на контроле администрации муниципалитета.

