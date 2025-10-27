Мурманчане жалуются на неудовлетворительное состояние подвала дома

Еженедельно руководители управлений административных округов проводят выездные встречи с мурманчанами.

Так, на прошлой неделе исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин провели встречу с жителями возле дома №9 по улице Шмидта, где в том числе обсудили проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием подвала дома №16 по улице Радищева.

В Ленинском округе заместитель начальника управления Глеб Анацкий провёл встречу с жильцами дома №37 по улице Адмирала флота Лобова, на которой стороны обсудили необходимость восстановления асфальтового покрытия после проведенных ремонтно-земляных работ, постоянное подтопление подвального помещения канализационными стоками, неисправность домофона и плохое освещение в подъездах. Кроме того, жильцы дома №39/13 попросили о ремонте фасада, модернизации контейнерной площадки, замене водопроводных труб в квартирах и сообщили о наличии неприятного запаха и испарений из подвала, а также о нерегулярной уборке подъездов.

Жители дома №8 по улице Ушакова обратились с просьбой отремонтировать крыльцо подъезда №3 и решить проблему подтопления подвала. А жильцы дома №7 по переулку Арктическому обратили внимание на состояние кровли.

Все обращения находятся на контроле. Так, после одной из встреч на ул. Ушакова была проведена герметизация межпанельных швов дома №5/1.

