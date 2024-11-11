Мурманчане жалуются на отсутствие обратной связи от управляющей компании

На прошедшей неделе в Мурманске по поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина прошли три встречи представителей управлений округов с жителями.

Первая встреча прошла в Первомайском округе. Жители дома №8 по ул. Бочкова попросили заместителя начальника управления округа Евгения Филиппова и депутата Совета депутатов города Мурманска Андрея Шишко помочь в устройстве ограждения зелёной зоны. Также обсудили качество уборки снега с придомовых территорий и лестницы возле дома №26 по ул. Достоевского. В ответ на обращения жильцов очистка лестницы была проведена на следующий день.

Во время встречи в Ленинском округе, которая состоялась по адресу ул. Гончарова, 15, глава округа Андрей Костин выслушал обращения мурманчан. Одной из основных проблем стало отсутствие проезда к контейнерной площадке, что повлияло на вывоз мусора. Проезд был оперативно расчищен, мусор вывезен. Кроме того, жителей волновало качество отопления, наружного освещения и выход воды во дворе на поверхность. Также жильцы дома №5 по ул. Гончарова обратили внимание на необходимость ремонта кровли и на наличие доступа в аварийное здание на ул. Урицкого, 7, несмотря на установленный собственником замок.

После ещё одной жалобы в доме №18 по ул. Воровского был решён вопрос с нарушением теплового контура в доме, произошедшего из-за ремонтных работ, проводимых собственником нежилого помещения на первом этаже. В ходе встречи мурманчане обратили внимание начальника управления округа Елены Ширшовой и депутата Совета депутатов Елены Меркушовой на наличие строительного мусора в тепловом центре и на техническом этаже дома №67 по просп. Ленина, а также на отсутствие обратной связи от управляющей компании.

Все вопросы берутся под контроль, некоторые удается решить оперативно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28818&page=1