Мурманчане жалуются на шум - глава администрации Мурманска ответил на вопросы горожан

Вчера состоялась онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа и района Росляково.

Встречи в таком формате проводятся ежемесячно, личные встречи с жителями из-за непростой эпидемиологической ситуации в настоящее время не проходят.

Прозвучало много вопросов, касающихся благоустройства придомовых территорий, деятельности управляющих организаций, а также уличного освещения на отремонтированных дорогах и во дворах.

– Один из основных вопросов сегодня – это шум из-за строительства нового сухого дока на судоремонтном заводе № 35, – отметил Евгений Никора. – Я уже обращался к руководству завода для решения этой проблемы. Несмотря на достигнутые договорённости, продолжаются работы в ночное время. Уже завтра я направлю письменное обращение и потребую прекратить ночной ремонт, так как это нарушает закон и создаёт серьёзные неудобства для жителей Ленинского административного округа.

Евгений Никора напомнил, что в городе действуют несколько программ по благоустройству. Дворы ремонтируются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного на несколько лет. Также в 2020 году стартовала программа поддерживающего ремонта на дворовых территориях.

Видеозапись встречи главы администрации города Мурманска Евгения Никоры можно посмотреть на официальной странице администрации города Мурманска в социальной сети вконтакте.

Следующая онлайн-встреча запланирована на ноябрь.